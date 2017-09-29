Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж

22:55, 29 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 29 сентября, в России начались официальные продажи нового iPhone 8, но более 4 тысяч россиян купили новую модель за границей, где релиз состоялся раньше. Общая сумма, потраченная ими на новый iPhone, составляет порядка 234 млн рублей, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

По словам представителя МТС, у сотового оператора уже сейчас насчитывается почти 2 тысячи абонентов, владеющих iPhone 8. Чаще всего новинку покупают люди старше 40 лет, и большая часть владельцев проживает в Москве. Отмечается, что наибольшим интересом пользуется модель iPhone 8 Plus.

При этом некоторые ретейлеры рассказывают, что количество предзаказов новых устройств почти в два раза ниже, чем прошлогодних iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Снижение интересна эксперты объясняют тем, что пользователи не хотят покупать iPhone 8 в старом дизайне и ждут выхода флагманского iPhone X.

Стоимость iPhone 8 и iPhone 8 Plus варьируется от 56 990 до 76 990 рублей в зависимости от емкости памяти. Одними из главных отличий новых моделей являются стеклянный корпус, обновленные камеры и функция беспроводной зарядки (правда, за нее придется доплатить).