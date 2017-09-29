Россия заняла первое место по темпу роста числа долларовых миллионеров

22:24, 29 сентября 2017, ПАИ

Россия заняла первое место в мире по темпу роста числа долларовых миллионеров в 2016 году. Об этом говорится в ежегодном докладе World Wealth Report.

Количество россиян, обладающих состоянием минимум в миллион долларов, увеличилось за год почти на 20%, до 182 тысяч человек. Подобный рост миллионеров специалисты объясняют подорожанием принадлежащих им акций.

Значительное увеличение количества миллионеров также произошло в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Канаде, Бразилии, Франции и на Тайване. При этом в рейтинге по количеству миллионеров Россия находится только на 15-м месте. В тройке лидеров США (4,8 миллиона человек), Япония (2,9 миллиона) и Германия (1,3 миллиона).