0
22:55
Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
22:44
В России разработали систему тотального контроля за детьми в соцсетях
22:35
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
21:21
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
22:07
В Мексике произошло сильное землетрясение
22:57
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
Еще новости
Страна и мир

Россия заняла первое место по темпу роста числа долларовых миллионеров

Россия заняла первое место в мире по темпу роста числа долларовых миллионеров в 2016 году. Об этом говорится в ежегодном докладе World Wealth Report.

Количество россиян, обладающих состоянием минимум в миллион долларов, увеличилось за год почти на 20%, до 182 тысяч человек. Подобный рост миллионеров специалисты объясняют подорожанием принадлежащих им акций.

Значительное увеличение количества миллионеров также произошло в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Канаде, Бразилии, Франции и на Тайване. При этом в рейтинге по количеству миллионеров Россия находится только на 15-м месте. В тройке лидеров США (4,8 миллиона человек), Япония (2,9 миллиона) и Германия (1,3 миллиона).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
29 сентября 2017
Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
В России разработали систему тотального контроля за детьми в соцсетях
28 сентября 2017
В России разработали систему тотального контроля за детьми в соцсетях 1
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
26 сентября 2017
Никиту Михалкова исключили из попечительского совета Фонда кино
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
21 сентября 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
В Мексике произошло сильное землетрясение
19 сентября 2017
В Мексике произошло сильное землетрясение
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
18 сентября 2017
Выпуск легендарной камеры Polaroid будет возобновлен
Профстандарт для нянь разработан в России
13 сентября 2017
Профстандарт для нянь разработан в России

Идет загрузка...