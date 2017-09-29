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Работодатели в России теряют около 2,3 триллиона рублей в год из-за недосыпа сотрудников

Российские работодатели тратят около 2,3 трлн рублей в год на оплату времени, которое сотрудники используют с низкой производительностью или вовсе впустую из-за недосыпов, сообщает аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Согласно исследованию центра, более половины опрошенных (51%), имеющих постоянное рабочее место, признались, что не высыпаются в рабочие дни. 26% не высыпаются пять дней в неделю, а 20% — два дня в неделю.

37% из тех, кто недосыпает, признались, что полноценному сну предпочитают игры, просмотр ТВ или чтение книг. Почти треть опрошенных (30%) рассказали, что недосыпают из-за сверхурочной работы. Проблемы со сном объяснили возрастом или здоровьем 23%. Ребенок в семье мешает высыпаться 15% опрошенных, посторонний шум — 11%, храп супруга — 4%.

Руководитель направления HR-исследований НАФИ Людмила Спиридонова отметила, что результаты исследования демонстрируют сохраняющуюся высокую загруженность россиян и нехватку времени на отдых в рабочие дни.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал «Известиям», что рабочий день необходимо сокращать, так как его нынешняя продолжительность «определялась в другой исторический период».

 

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