Джазовые импровизации прозвучат сегодня у памятника Пушкину в Пскове

10:22, 30 сентября 2017, ПАИ

30 сентября в 12:00 у памятника Пушкину (остановка «Летний сад») в Пскове состоится мини-концерт в преддверии музыкального фестиваля Crescendo. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Всех желающих приглашают на получасовой перформанс «Джазовые импровизации и классическая музыка». Вход свободный.

Напомним, что музыкальный фестиваль Crescendo проводится в городах России 13-й год подряд. Его арт-директором и участником является пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат Государственной премии Денис Мацуев.

В этом году фестиваль будет проходить в БКЗ Псковской областной филармонии с 5 по 6 октября. Билеты можно приобрести в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24, в Гипермаркете «Империал» и на сайте филармонии.