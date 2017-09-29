Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков

21:26, 29 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 29 сентября, в Пскове в детской деревне SOS-Псков состоялась ярмарка «Дары осени», в которой приняли участие все проживающие здесь семьи. На «Именины осени» были приглашены глава города Иван Цецерский, шефствующий над семьей из дома №7, депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России, полковник внутренней службы Юрий Панин, а также гости из разных образовательных учреждений города.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, открыл ярмарку директор детской деревни SOS Игорь Соловьев. Он пожелал участникам хорошей торговли, а гостям «отличного настроения и полезных покупок». Он также добавил, что осенняя ярмарка - это традиционное мероприятие, которое проходит у них уже в шестой раз.

Глава города Иван Цецерский поздравил детскую деревню SOS с осенним праздником и отметил широкий ассортимент домашней выпечки и добрую, задушевную атмосферу ярмарки: «Мне приятно всех вас видеть, вы все мне стали по-настоящему родными».

«Осенняя ярмарка стала хорошей традицией, она сближает членов семьи. Это большой совместный труд, когда ребенок может освоить новые для себя навыки мастерства в кулинарии, а мама научить ребенка чему-то новому», - отметила Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова.

Начальник ПФ АФСИН России Юрий Панин присоединился к поздравлениям и пожелал всем «хорошего настроения, солнечных дней, благополучия и чтобы хватало времени на посещение таких ярмарок и поддержку детской деревне SOS».

Под руководством SOS-мам воспитанники испекли пирожные, торты, вафельные трубочки, пироги и различные сладости. Разнообразный товар продавался за символичную цену. По словам гостей, уйти с ярмарки с пустыми руками было невозможно.

Кроме того, воспитанники деревни SOS выступили с небольшим концертом, в котором также приняли участие учащиеся Псковского филиала Академии ФСИН России. Во время ярмарки ребята принимали участие в играх и конкурсах.

Глава города Иван Цецерский, пообщавшись с ребятами и их SOS-мамами, также совершил покупки. После ярмарки руководитель муниципалитета навестил свою подшефную семью, пообщался с SOS-мамой и в благодарность за воспитание детей вручил ей цветы.

Отметим, в ходе мероприятия работала комиссия, оценивающая кулинарное творчество детей и их SOS-мам. По окончании ярмарки все ее участники были награждены Почетными грамотами и вкусными подарками. «Именины осени» продолжились свободным общением и приготовлением барбекю и сосисок на мангале.