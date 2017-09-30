Первые экипажи ушли на трассу ралли «Cupper Псков-2017»

09:33, 30 сентября 2017, ПАИ

30 сентября из окрестностей Изборска (Печорский район) дан технический старт ралли «Cupper Псков-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Первыми на трассу отправились экипажи зачета «Наша классика», в котором выступают отечественные автомобили с приводом на заднюю ось.

Всего соревноваться будут порядка 70 экипажей, в том числе 4 с участием псковичей. Под стартовым номером 22 сегодня на трассу ушли мастер спорта Александр Горланов и его пилот из Калининграда Дмитрий Мячин на Ford Fiesta, по номером 26 - кандидат в мастера спорта Сергей Алексеев и ко-драйвер Екатерина Кожухарь из Нижнего Новгорода на ВАЗ - 2108, под номером 44 — единственный полностью псковский экипаж в составе Максима Павлова и Сергея Пушкаря на Ford Fiesta, под номером 55 - Никита Масюк из Санкт-Петербурга и псковичка Юлия Пащинская на ВАЗ-2108.

Гонщики проедут 284 километров, из которых 80 — общая протяжённость шести скоростных участков.

Зрительская зона на ралли «Cupper Псков-2017» расположится на центральной площади деревни Лавры Печорского района. Там пройдёт скоростной участок № 4. Стартует он в районе деревни Железово в 13:35. Дороги будут перекрыты с 13:00. Движение гражданским автомобилям вновь разрешат в 15:30.

Финиш состоится в Пскове на улице Маргелова, в 21:00 в КСК «Супер» в концертном зале «Пароход» пройдёт церемония награждения победителей.

Ранее сообщалось, что ралли «Cupper Псков-2017» носит статус 18-го этапа Кубка России по ралли, финала Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финального этапа Кубка региона.