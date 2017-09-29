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Культура

«Весёлую репку» и «Приключения Чиполлино» покажут псковские артисты 30 сентября

30 сентября в 12:00 и в 14:00 в Псковском областном театре кукол состоится показ спектакля «Весёлая репка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Фото tkdpskov.ru

«Яркий, красочный спектакль создан по мотивам русских народных сказок. Каждому из нас читали в детстве эти сказки. И книжки эти вы до сих пор помните, и мультики по ним. Сказки эти простые и мудрые, понятные даже самым маленьким зрителям. Ведь именно с них лучше всего начинать знакомство с русским народным творчеством. Ваш малыш не только не устанет, но и будет принимать самое активное участие, сопереживать и радоваться. Хорошо знакомые сюжеты обретают благодаря неожиданному соседству новую жизнь. Задорные песенки, которые звучат в спектакле, очень понравились нашим маленьким зрителям. Посмотрев сказку, малыши поймут, что согласие, дружба и трудолюбие — ценности, которые дороже золота», - говорится в анонсе.

Фото tkdpskov.ru

Продолжительность спектакля - 40 минут. Режиссёр — Александр Заболотный, художник — Евгений Бондаренко. Роли исполняют Борис Поткин, Елена Смирнова, Раиса Иванова, Наталия Неласая, Валерий Болданюк.

Фото tkdpskov.ru

Кроме того, сегодня в 12:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина будет представлен спектакль «Приключения Чиполлино», созданный по мотивам одноименной сказки Д. Родари.

Фото tkdpskov.ru

«Уже много лет эта веселая и трогательная история рассказывает о добре и справедливости, о смекалке и взаимовыручке, о настоящей дружбе. Персонажи сказки — овощи и фрукты — живут под жарким итальянским солнцем: они усердно трудятся и с удовольствием отдыхают, поют и танцуют, а когда случается горе, помогают друг другу. А теперь с героями этой замечательной сказки можно встретиться в нашем театре! Музыкальный спектакль «Приключения Чиполлино» вполне подходит для семейного просмотра! Зрелищный и динамичный, по-итальянски колоритный и темпераментный, солнечный спектакль, адресованный и детям и взрослым, позволит маленьким зрителям познакомиться с героями, а взрослым по-новому взглянуть на любимую сказку и вспомнить детство. Спектакль пронизан музыкой – герои поют свои песни на мелодии известных итальянских хитов. Яркие красочные декорации и необычные костюмы, детективная погоня, современные ритмы и трюковые номера – все это режиссер Александр Кладько смело использует в постановке, которая никого не оставит равнодушным», - рассказали в театре. Возрастное ограничение: 6+.

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