Переводчиков поздравляют сегодня с профессиональным праздником

09:38, 30 сентября 2017, ПАИ

30 сентября отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика, пишет сalend.ru.

Свой праздник у переводчиков появился в 1991 году. Его установила Международная федерация переводчиков и ежегодно в этот день проводит различные пресс-конференции, выставки, обучающие тренинги и семинары.

Сама Федерация была основана в 1953 году в Париже и сегодня объединяет представителей более 100 ассоциаций переводчиков из более чем 60 стран по всему миру с целью обмена опытом, полезной информацией и укрепления связей между национальными организациями в интересах их переводчиков, а также для продвижения перевода как профессии и искусства.

Дата для праздника была выбрана не случайно, 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский - один из четырех латинских отцов Церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков.

Иероним Стридонский много путешествовал и в молодости совершил паломничество на Святую Землю. Позже он удалился на четыре года в Халкидскую пустыню, где жил отшельником-аскетом. Здесь он изучал еврейский и халдейский языки и спутниками себе имел, по его собственным словам, «лишь скорпионов и диких зверей».

В 386 году Иероним обосновался в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию — Ветхий и Новый Заветы на латинский язык. Одиннадцать столетий спустя его версия была провозглашена Тридентским собором как официальный латинский текст Священного Писания (Вульгата).

Кроме того, считается, что Иероним был создателем глаголицы. Согласно популярной притче, он вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом. Святой Иероним изображается ученым, сидящим в келье, пишущим, а рядом с ним расположился лев.

Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня переводчика посвящены определенной теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Перевод — основа многоязычия и культурного многообразия», «Ответственность переводчика перед профессией и обществом», «Много языков — одна профессия», «Терминология: слова имеют значение», «Стандарт качества в многоголосом мире», «Наведение мостов между культурами», «Перевод как межкультурная связь», «Объединенный мир — вне лингвистических барьеров», «Право на язык: основа всех человеческих прав», «Меняющийся облик устного и письменного перевода», «Устный и письменный перевод: Соединяя миры» и так далее.