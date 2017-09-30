День интернета отмечается в России 30 сентября

10:07, 30 сентября 2017, ПАИ

30 сентября в России отмечается День интернета, пишет сalend.ru.

В 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала компаниям и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета». По данным той переписи, в 1998 году доступ к Интернету имели 1 миллион россиян.

Впервые российский День интернета отметили в московском «Президент-отеле» с участием представителей крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств.

По данным исследований последних лет, число жителей России, пользующихся интернетом ежедневно, составляет порядка 80 миллионов, и это количество с каждым годом увеличивается. Лидером по проникновению интернета является Москва, где сетью пользуются более 70% жителей. На втором месте — Санкт-Петербург и республика Карелия, где доля интернет-пользователей среди населения составляет около 60%.

В том же, 1998, году Всемирный день интернета санкционирован папой Иоанном Павлом II. Святой покровитель интернета пока еще не утвержден официально, хотя с 2003 года временную протекцию сети оказывает святой Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560—636 годах. Его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю средних веков. Поэтому во многих странах мира праздник сети отмечается 4 апреля — в день вознесения святого Исидора Севильского.

Во многих странах существуют также национальные Дни интернета. Обычно они приурочены к каким-либо событиям, связанным с введением интернета в этой стране. В России, например, отмечается ещё и День рождения Рунета 7 апреля.

Также в последнее воскресенье января мировое сообщество отмечает Международный день БЕЗ интернета.