День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные

08:57, 30 сентября 2017, ПАИ

30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пишет сalend.ru.

Во II веке, в царствование императора Адриана (117—138) в Риме жила благочестивая вдова София. У нее были три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей - Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, учила не привязываться к земным благам. Слух о принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа.

Удивленный смелостью юных христианок император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако все доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, и христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам, но те с негодованием отвергли его приказ.

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным пыткам. Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще более сильные душевные мучения от разлуки с замученными детьми. Страдалица погребла останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину.

Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе с дочерьми причислена Церковью к лику святых. Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — лишь 9 лет. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.