Рейтинг фильма «Крым» на «Кинопоиске» накрутили, взломав тысячи аккаунтов пользователей

23:04, 29 сентября 2017, ПАИ

Десятки тысяч аккаунтов пользователей «Кинопоиска» взломали, чтоб поднять рейтинг ожидания фильма «Крым». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Размах там, конечно, ого-го - некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей КиноПоиска и поставил за них «Крыму» отметку «жду», - написала у себя на странице в фейсбуке главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова.

Она отметила, что в четверг утром рейтинг ожидания фильма составлял 62%, у картины было 70 тысяч отметок «жду» от пользователей. «Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21%», - отметила Сурганова.

На странице «Кинопоиска» в твиттере отмечается, что некоторые пользователи пожаловались в администрацию ресурса, что их аккаунты были скомпрометированы, проводится внутреннее расследование.

По словам создателей, лента «Крым» рассказывает «историю о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм режиссера Алексея Пиманова вышел в прокат 28 сентября.