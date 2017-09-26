0
09:07
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
09:34
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
Еще новости
Происшествия

Шесть снарядов обезвредили сапёры в Дновском, Островском и Усвятском районах

29 сентября сапёры обезвредили шесть боеприпасов врем`н Великой Отечественной войны, стало известно Псковскому агентству информации.

В частности, вблизи деревни Северики Усвятского района был обнаружен 152-миллиметровый артснаряд. Туда выезжали специалисты группы разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Их коллеги из Пскова работали в Дновском районе, где около деревни Белошкино нашли два артснаряда 152 мм. Кроме того, они обезвредили три артснаряда 20 мм недалеко от деревни Холматка Островского района.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
26 сентября 2017
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
25 сентября 2017
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии 2
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках 1
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники

Идет загрузка...