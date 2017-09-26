Шесть снарядов обезвредили сапёры в Дновском, Островском и Усвятском районах
29 сентября сапёры обезвредили шесть боеприпасов врем`н Великой Отечественной войны, стало известно Псковскому агентству информации.
В частности, вблизи деревни Северики Усвятского района был обнаружен 152-миллиметровый артснаряд. Туда выезжали специалисты группы разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.
Их коллеги из Пскова работали в Дновском районе, где около деревни Белошкино нашли два артснаряда 152 мм. Кроме того, они обезвредили три артснаряда 20 мм недалеко от деревни Холматка Островского района.