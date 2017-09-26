Ожоги тела получил мужчина на пожаре в печорской деревне Малая Гверстонь

09:49, 30 сентября 2017, ПАИ

Термические ожоги тела 1 и 3 степени получил 49-летний мужчина в результате пожара, произошедшего 29 сентября в деревне Малая Гверстонь Печорского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, он доставлен в областную больницу.

Предположительно, жилой дом сгорел из-за неисправности отопительной печи.

Кроме того, вчера в Великих Луках произошел пожар в многоквартирном доме № 8 по улице Рабочей. В одной из квартир выгорела комната, образовался прогар в полу, еще одна комната и прихожая закопчены по всей площади. Причина случившегося - неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.