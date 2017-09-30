Юго-восточный ветер и до +13 градусов обещают псковские синоптики 1 октября

17:36, 30 сентября 2017, ПАИ

1 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью: +1…+6, днем: +8…+13 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.