0
15:22
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
10:51
Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре
08:57
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные
21:26
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
16:14
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:09
Бывают странные сближенья
15:01
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон
Еще новости
Общество

Юго-восточный ветер и до +13 градусов обещают псковские синоптики 1 октября

1 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС  со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью: +1…+6, днем: +8…+13 градусов.

Атмосферное давление высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
30 сентября 2017
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре
30 сентября 2017
Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные
30 сентября 2017
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
29 сентября 2017
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 сентября 2017
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бывают странные сближенья
29 сентября 2017
Бывают странные сближенья
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон
29 сентября 2017
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон 2
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
29 сентября 2017
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»

Идет загрузка...