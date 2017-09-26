Учащегося с чёрной сумкой продолжают искать псковские полицейские

12:37, 01 октября 2017, ПАИ

Полиция продолжает розыск 20-летнего Сергея Фёдорова, уроженца города Пыталово. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, 4 октября 2016 года этот учащийся одного из псковских колледжей ушёл с места учёбы, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, овальное лицо, тёмные волосы, светлые глаза, прямой нос.

Был одет в куртку тёмно-синего цвета в чёрную клетку и с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Фёдорова, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам 70-14-99, 70-14-53, 8921-215-08-89 или 02.