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Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире игру команды «Псков-747» против «Коломны»

30 сентября в 15:00 ФК «Псков-747» проведет домашний матч против ФК «Коломна». Игра состоится в рамках 11-го тура ФОНБЕТ - Первенства России по футболу 2017-2018 годов среди команд клубов ПФЛ (группа «Запад»).

Псковское агентство информации будет транслировать встречу в прямом эфире в разделе ПАИ-ТВ

Как сообщается на сайте псковского футбольного клуба, соперники уже встречались в этом году. 4 июня в заключительном матче сезона-2016/17 «Псков-747» на своём поле обыграл ФК «Коломна» со счётом 2:0.

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