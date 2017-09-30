В эфире ПАИ-live стартовала трансляция матча между ФК «Коломна» и «Псков-747» (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

14:58, 30 сентября 2017, ПАИ

В прямом эфире ПАИ-live началась прямая трансляция игры между ФК «Псков-747» и «Коломна». Встреча проходит в рамках 11-го тура ФОНБЕТ - Первенства России по футболу 2017-2018 годов среди команд клубов ПФЛ (группа «Запад»).

Главным арбитром назначен 26-летний Константин Юданов из столицы, который однажды уже судил матч участием «Псков-747», и было это менее трёх месяцев назад: 7 июля в Брянске в 1/64 финала Кубка России псковичи уступили 0:2.

Лайнсменами сегодня выступают Андрей Рунов из Санкт-Петербурга и Максим Каюмов из Москвы. Резервным арбитром назначен Евгений Карасев (Псков), а инспектирует встречу будет Игорь Николаевич Котковский из Москвы.