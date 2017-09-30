0
10:51
Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре
08:57
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные
21:26
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
16:14
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:09
Бывают странные сближенья
15:01
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон
14:35
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
Еще новости
Общество

Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре

В октябре в Псковской области среднемесячная температура воздуха ожидается на один градус выше нормы, месячная сумма осадков - 80-120 % от нормы. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении МЧС, преобладающее влияние на погоду будут оказывать циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер. 

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха составят +9…+14 градусов, ночные: +3…+8, с понижением в отдельные ночи до +3…-2.

Во второй половине октября дневные температуры прогнозируются в пределах +4…+9, в конце месяца ожидается понижение до …+5. Ночью в основном будет +1…+6,  возможно понижение до 0…-3 градусов в отдельные ночи. 

Что касается неблагоприятных метеорологических явлений, то не исключены дни с усилением ветра до 15-18 метров в секунду.

Уровни воды в реках, Псковском и Чудском озерах прогнозируются в пределах осенней нормы. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре
30 сентября 2017
Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные
30 сентября 2017
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
29 сентября 2017
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 сентября 2017
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Бывают странные сближенья
29 сентября 2017
Бывают странные сближенья
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон
29 сентября 2017
К 7 октября во всей Псковской области начнется отопительный сезон 2
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
29 сентября 2017
Как бесплатно прожить 40 дней в США расскажут псковичам в лектории проекта «Ветка»
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе
29 сентября 2017
Испытания на право ношения черного берета прошли в псковском ОМОНе 1

Идет загрузка...