Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре

10:51, 30 сентября 2017, ПАИ

В октябре в Псковской области среднемесячная температура воздуха ожидается на один градус выше нормы, месячная сумма осадков - 80-120 % от нормы. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении МЧС, преобладающее влияние на погоду будут оказывать циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер.

В первой половине месяца преобладающие дневные температуры воздуха составят +9…+14 градусов, ночные: +3…+8, с понижением в отдельные ночи до +3…-2.

Во второй половине октября дневные температуры прогнозируются в пределах +4…+9, в конце месяца ожидается понижение до …+5. Ночью в основном будет +1…+6, возможно понижение до 0…-3 градусов в отдельные ночи.

Что касается неблагоприятных метеорологических явлений, то не исключены дни с усилением ветра до 15-18 метров в секунду.

Уровни воды в реках, Псковском и Чудском озерах прогнозируются в пределах осенней нормы.