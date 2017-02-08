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Пенсии

Накопительные пенсии в России могут «заморозить» до 2021 года‍

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о бюджете Пенсионного фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,  предусматривающий продление заморозки накопительных пенсий. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«При формировании доходной части бюджета фонда учтено продление моратория до 2020 года на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии»,— говорится в документе. Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 18 сентября.

В прошлом году заморозка формирования накопительной пенсии была продлена до 2019 года включительно. Решение продлить ее еще на год, по оценкам авторов законопроекта, позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 млрд руб.

Кроме того, из документа следует, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится к 2020 году до 14 тыс. 872 руб. Среднегодовой размер социальных пенсий составит в 2020 году 9 тыс. 658 руб.

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