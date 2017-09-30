Несколько экипажей сошли с трассы ралли «Cupper Псков-2017» (ФОТО)

11:51, 30 сентября 2017, ПАИ

Несколько экипажей сошли с трассы ралли «Cupper Псков-2017», которое проходит сегодня, 30 сентября, в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

На первом спецучастке вылетели с трассы экипажи № 3 Русанов/Селиванов и № 41 Маслов/Роганова. Также по техническим причинам сошел с трассы автомобиль № 47, на котором выступают Зеленин и Балденков.

На третьем спецучастке закончил гонку экипаж № 10 Заволокин/Манохин. «Машина Заволокина лежит на обочине СУ3, проезду не мешает», - сообщили организаторы соревнований и добавили, что с гонщиками всё в порядке.

Кроме того, на ретардере СУ3 сошел с трассы экипаж № 34 Коротин/Якименко. Перевернулась машина № 45, экипаж Олейников/Крылова не пострадал.

Ранее сообщалось, что всего соревнуются порядка 70 экипажей, в том числе 4 с участием псковичей. Под стартовым номером 22 сегодня на трассу ушли мастер спорта Александр Горланов и его пилот из Калининграда Дмитрий Мячин на Ford Fiesta, по номером 26 - кандидат в мастера спорта Сергей Алексеев и ко-драйвер Екатерина Кожухарь из Нижнего Новгорода на ВАЗ - 2108, под номером 44 — единственный полностью псковский экипаж в составе Максима Павлова и Сергея Пушкаря на Ford Fiesta, под номером 55 - Никита Масюк из Санкт-Петербурга и псковичка Юлия Пащинская на ВАЗ-2108.

Гонщики проедут 284 километров, из которых 80 — общая протяжённость шести скоростных участков.