Безработный угнал ВАЗ в Опочке

12:00, 30 сентября 2017, ПАИ

В Опочке сотрудники полиции установили подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 28 сентября от дома по улице Раи Гавриловой был совершен угон машины ВАЗ. Владелец обратился за помощью в полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 24-летний безработный молодой человек.

Машина без технических повреждений обнаружена на улице Песочной. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.