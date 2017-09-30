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Культура

30 сентября в Пскове стартует второй сезон цикла сеансов современной поэзии

30 сентября стартует второй сезон цикла сеансов современной поэзии «Поэтпроектор».  Как сообщили Псковскому агентству информации в проекте «Ветка», в 19:00 в медиа-холле Театрально-концертной дирекции области выступят поэты Юрий Орлицкий и Марат Исенов.

Юрий Орлицкий - поэт, литературовед, доктор филологических наук, автор семи стихотворных книг и более 400 научных работ. Он родился в 1952 году, окончил Куйбышевский государственный университет, жил и работал в Куйбышеве (Самаре). Специалист по истории и теории русского стиха, автор капитальных трудов «Стих и проза в русской литературе» (2002) и «Динамика стиха и прозы в русской словесности» (2008). С 1993 года живет в Москве. Юрий Орлицкий -  куратор ежегодных Российских фестивалей верлибра, лауреат Международной отметины имени отца русского футуризма Д. Бурлюка и журнала «Дети Ра». 

Марат Исенов - поэт. Родился в Алматы, после службы в армии перепробовал множество профессий. Первая публикация вышла в 1999 году в алматинском журнале «Аполлинарий», теперь регулярно публикуется в казахстанской периодике и в интернете, выпустил книгу стихов «Житие можжевельника в дождь» (Санкт-Петербург, 2004). Марат Исенов - лауреат премии Клуба меценатов Казахстана «Тарлан» (2003). С 2012 года живёт в Санкт-Петербурге. 

Добавим, вход на мероприятие свободный.

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