Число желающих стать космонавтами увеличилось в России на 20%

14:17, 30 сентября 2017, ПАИ

В 2017 году в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина поступило на 20% больше заявок в отряд космонавтов, чем в рамках отбора 2012 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ЦПК Юрия Лончакова.

Новый набор в отряд космонавтов стартовал 14 марта 2017 года. Прием заявок продлится до 15 декабря. «Сейчас подано около 400 заявлений. На 20% мы уже превысили число заявок предыдущего набора», — рассказал собеседник агентства.

Проводимый сейчас набор — уже второй открытый набор в отряд космонавтов, то есть заявки могут присылать все желающие. Ю. Лончаков надеется, что и все дальнейшие наборы будут открытыми.

Также он сообщил, что заочный этап отбора, в котором кандидатов оценивают по медицинским показателям, стажу работы, профпригодности и возрасту, уже прошли 55 человек, четверо из которых — женщины.

«В очный этап на сегодняшний день прошли 55 человек, из них четыре женщины. На очном этапе они проходят психологический отбор, отбор по физической подготовке, тестирование по различным направлениям, знания английского и русского языка, физика, математика», — добавил начальник ЦПК.