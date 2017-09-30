Богослужение в честь иконы Божией Матери «Призри на смирение» прошло в Снетогорском монастыре

12:51, 30 сентября 2017, ПАИ

29 сентября, в празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы «Призри на смирение», митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил богослужение в Снетогорском женском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

По окончании литургии владыка возглавил праздничный молебен с крестным ходом вокруг Рождественского собора обители и совершил заупокойную литию по почившей настоятельнице монастыря схиигумении Людмиле (Ваниной).

«Мы чтим сегодня и Матерь Божию, которая явила свой образ, именуемый «Призри на смирение», страждущему народу нашей Псковской земли, изнемогавшему от различных напастей и особенно от свирепствующей тогда чумы. Матерь Божия всегда была и ныне остается утешительницей и помощницей рода христианского. Покров Матери Божией всегда пребывал над призывающими ее святое имя», - сказал псковский архипастырь.