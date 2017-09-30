Диплом премии «Živa Award» прибыл в музей-заповедник «Михайловское»

13:35, 30 сентября 2017, ПАИ

Диплом премии «Živa Award», которая вручается лучшим славянским музеям, прибыл в Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

Она отметила, что это диплом в номинации «За честь и достоинство». В этом году награду с такой формулировкой вручали впервые, и жюри единогласно присудило её музею из псковского Пушкиногорья.

Напомним, что обладателем гран-при конкурса нынешнего года назван Словенский Альпийский музей (Любляна, Словения). Также жюри отметило Силезский музей в польском Катовице — «За внимание к посетителям и открытость», музей «Мацура» из сербского Нови Бановци — «За креативность»; чешский Валашский музей под открытым небом в Рожнове-под-Радгоштем — в номинации «Storytelling»; Белорусский государственный литературный музей Янки Купалы — «За лидерство»; Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки в Москве — «За умелое использование имеющихся ресурсов».

Всего же за «Živa Award» в этом году боролись 23 музея разного статуса, масштаба и направления деятельности из 12 славянских стран Европы.