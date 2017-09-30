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Стали известны предварительные итоги после первой секции ралли «Cupper Псков-2017»

Стали известны предварительные итоги после первой секции ралли «Cupper Псков-2017», которое проходит сегодня, 30 сентября, в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области. 

В абсолютном зачете первым назван экипаж под управлением Лотвинова (Санкт-Петербург). На второй позиции – Осипов (Санкт-Петербург), на третьей – Вязович (Минск).

Экипаж Алексеев (Псков)/Кожухарь стал первым в своей зачетной группе 1600Н. Мячин/Горланов (Псков) оказались на третьей строчке в своем зачете 2000Н и на 12-ой в абсолютном зачете. Псковский экипаж Павлов/Пушкарь занял восьмое место в зачете 2000Н.

Ранее сообщалось, что всего соревнуются порядка 70 экипажей, в том числе 4 с участием псковичей. Под стартовым номером 22 сегодня на трассу ушли мастер спорта Александр Горланов и его пилот из Калининграда Дмитрий Мячин на Ford Fiesta, по номером 26 - кандидат в мастера спорта Сергей Алексеев и ко-драйвер Екатерина Кожухарь из Нижнего Новгорода на ВАЗ - 2108, под номером 44 — единственный полностью псковский экипаж в составе Максима Павлова и Сергея Пушкаря на Ford Fiesta, под номером 55 - Никита Масюк из Санкт-Петербурга и псковичка Юлия Пащинская на ВАЗ-2108.

Гонщики проедут 284 километров, из которых 80 — общая протяжённость шести скоростных участков.

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