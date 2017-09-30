Мини-концерт «Саксофон и фортепиано» состоится сегодня в Детском парке Пскова

11:11, 01 октября 2017, ПАИ

1 октября в 12:00 в Детском парке состоится мини-концерт «Саксофон и фортепиано». Это заключительный уличный концерт программы в преддверии музыкального фестиваля Crescendo, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, что музыкальный фестиваль Crescendo проводится в городах России 13-й год подряд. Его арт-директором и участником является пианист-виртуоз, народный артист России, лауреат Государственной премии Денис Мацуев.

В этом году фестиваль будет проходить в БКЗ Псковской областной филармонии с 5 по 6 октября. Билеты можно приобрести в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24, в Гипермаркете «Империал» и на сайте филармонии