Более 100 исполнителей соберет фестиваль «Осень тоже красива» в Псковском районе

12:18, 01 октября 2017, ПАИ

Более 100 исполнителей примут участие в областном фестивале творчества пожилых людей «Осень тоже красива», который начнётся сегодня, 1 октября, в 13:00 в Неёловском культурно-досуговом центре (Псковский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

В фестивале примут участие творческие делегации Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Новоржевского, Опочецкого, Островского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского и Пушкиногорского районов, городов Пскова и Великих Лук.

Фестиваль традиционный, он проводится в разных формах на протяжении 20 лет. «Если в предыдущих фестивалях принимали участие, в основном, многочисленные творческие коллективы, то в этом году программа будет представлена камерными коллективами, отдельными солистами, музыкантами, чтецами», - отметили в центре народного творчества.

Главная цель фестиваля — сохранение и развитие традиций любительского искусства и стимулирование активной творческой деятельности людей старшего поколения.