0
15:22
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
13:54
Церковь Успения Пресвятой Богородицы с фресками XV века ждёт реставрация
16:09
Бывают странные сближенья
10:58
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
09:11
Дмитрий Дюжев выступит в тандеме с Псковским симфоническим оркестром
11:56
История в металле
09:36
Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
Еще новости
Культура

Более 100 исполнителей соберет фестиваль «Осень тоже красива» в Псковском районе

Более 100 исполнителей примут участие в областном фестивале творчества пожилых людей «Осень тоже красива», который начнётся сегодня, 1 октября, в 13:00 в Неёловском культурно-досуговом центре (Псковский район). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

Фото ocntpskov.ru

В фестивале примут участие творческие делегации Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Новоржевского, Опочецкого, Островского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского и Пушкиногорского  районов, городов Пскова и Великих Лук. 

Фестиваль традиционный, он проводится в разных формах на протяжении 20 лет. «Если в предыдущих фестивалях принимали участие, в основном,  многочисленные творческие коллективы, то в этом году программа будет представлена камерными коллективами, отдельными солистами, музыкантами, чтецами», - отметили в центре народного творчества.

Фото ocntpskov.ru

Главная цель фестиваля — сохранение и развитие традиций любительского искусства и стимулирование активной творческой деятельности людей старшего поколения.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
30 сентября 2017
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Церковь Успения Пресвятой Богородицы с фресками XV века ждёт реставрация
30 сентября 2017
Церковь Успения Пресвятой Богородицы с фресками XV века ждёт реставрация 1
Бывают странные сближенья
29 сентября 2017
Бывают странные сближенья
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
29 сентября 2017
Этнопроект Dream Percussion: На вашем празднике будет жарко
Дмитрий Дюжев выступит в тандеме с Псковским симфоническим оркестром
29 сентября 2017
Дмитрий Дюжев выступит в тандеме с Псковским симфоническим оркестром
Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
26 сентября 2017
Внук актёра, исполнившего главную роль в спектакле «Старик» 1962 года, написал письмо в псковский театр
Музыка для всех
25 сентября 2017
Музыка для всех
Юлия Пересильд стала обозревательницей феминистской газеты
25 сентября 2017
Юлия Пересильд стала обозревательницей феминистской газеты

Идет загрузка...