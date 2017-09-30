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II этап Чемпионата Псковской области по мотокроссу стартует в Ваулиных Горах

1 октября на трассе в Ваулиных Горах стартует II этап Чемпионата Псковской области по мотокроссу, посвященного 90-летию ДОСААФ и 70-летию Псковской автошколы ДОСААФ России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы состязаний.

В соревнованиях участвуют следующие классы мотоциклов: 50 , 65, 85, 125 кубических сантиметров. Гонщики от 45 лет и старше выступят в классе «Ветераны». Также за победу участники будут бороться в категориях «Любители А», «Любители В», Open (свободный).

В 12:00 состоится торжественное открытие Чемпионата. С 12:20 до 15:30 пройдет первая серия заездов, с 15:45 до 18:55 – вторая. На 19:20 запланировано награждение победителей.

На спортивное мероприятие приглашаются все желающие.

 

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