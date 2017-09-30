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Культура

Комедию с преувеличениями увидят псковичи 1 октября

1 октября в 18:00 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоится показ спектакля «Соседи» - лирической комедии с преувеличениями в двух действиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции области.

Фото tkdpskov.ru

«Эта искрометная комедия о самоотверженных соседях, дружно отстоявших свой старый дом, о любви молодого и застенчивого библиотекаря и дерзкой девушки - строителя захватывает водоворотом страстей. Это ностальгическая комедия с преувеличениями из реалий советской действительности, как в старом фильме про любовь, написанная тремя неунывающими драматургами-одесситами Георгием Голубенко, Леонидом Сущенко и Валерием Хаитом», - говорится в анонсе. Также отмечается, что спектакль «Соседи» - это история, в которой много юмора. Актеры исполняют «хиты» из репертуара Леонида Утёсова, Петра Лещенко, Георгия Виноградова и Клавдии Шульженко, и «живая» музыка создает лирическую ретро-атмосферу.

В спектакле для зрителей 12+ заняты: народный артист РФ Юрий Новохижин, заслуженный артист РФ Сергей Попков, заслуженная артистка РФ Надежда Чепайкина, заслуженный артист РФ Виктор Яковлев; артисты театра: Нина Семенова, Роман Сердюков, Анна Шуваева, Екатерина Миронова. В ролях влюбленных - Наталья Петрова и Андрей Атабаев.

Фото tkdpskov.ru

В Псковском областном театре кукол сегодня ждут зрителей в 12:00 и 14:00. Здесь будет представлен спектакль «Любопытный слонёнок». «Наивный и добрый Слоненок был страшно любопытен. Отправляясь в путешествие по джунглям, которые полны не только опасностями, но и новыми полезными встречами, наш герой, познает мир и все-таки, находит ответы на интересующие его вопросы. Путешествие в Африку в нашем театре будет совершенно безопасным. Мы приглашаем отправиться в него всех, кому уже исполнилось три года», - рассказали в театре.  Режиссёр: Александр Заболотный, художник: Евгений Бондаренко.

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