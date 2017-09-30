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Культура

Колледж искусств открыл цикл абонементных концертов в Печорах

Концерт студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, посвящённый Международному дню музыки, состоялся в музее истории города Печоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото пресс-службы колледжа

Как рассказала директор колледжа Зинаида Иванова, это культурное мероприятие открыло сезон абонементных концертов, которые будут проходить в течение года в концертном зале музея истории города Печоры.
«Недавно в одном из залов печорского музея, который является отделом музея-заповедника «Изборск», появился рояль. Именно это знаменательное событие открыло большие возможности для музыкантов и стало толчком к созданию концертного абонемента для жителей города», - отметили в колледже.

Фото пресс-службы колледжа

В концерте приняли участие солисты колледжа – лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Светлана Ендальцева, Елизавета Бокатая, Эдуард Скутарь, Евгения Тетюхина (фортепиано), Дарья Крешевская, София Рашковская (скрипка), Владислав Прилуцкий, Илья Шахмаметьев (академический вокал), Софья Селезнёва (домра), Ксения Егорова (аккордеон), Анна Тарасова (гусли), концертмейстеры: Анна Гаранова и Зоя Королёва.

В программе прозвучали камерные инструментальные и вокальные произведения отечественных и зарубежных композиторов XVII-XX века.

Также музыковед Ирина Сидякова познакомила слушателей с историей Международного дня музыки, подчеркнув объединяющую роль искусства для всего человечества.

 

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