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Общество

Правительство подготовит законопроект с новыми критериями устойчивости авиакомпаний

В октябре Правительство РФ намерено подготовить законопроект, в котором будут прописаны новые критерии финансовой устойчивости авиакомпаний. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Да, будут. Сейчас готовится законопроект. Я думаю, что в октябре его сможем написать. Попытаемся до конца года принять», - сказал А. Дворкович, отвечая на вопрос, будут ли пересмотрены критерии финансовой устойчивости авиакомпаний.

Вице-премьер заметил, что вопрос о создании фонда страхования рисков авиапассажиров может быть прописан в этом же законопроекте.

Ранее, 27 сентября, глава Росавиации Александр Нерадько во время выступления в Госдуме заявил, что отчисления в размере хотя бы 10 рублей с каждого авиабилета позволят создать страховой фонд для пассажиров в объеме 1 млрд рублей на случай прекращения деятельности любой авиакомпании.

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