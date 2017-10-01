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Общество

С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей региона с Днем пожилого человека, который отмечается сегодня, 1 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Низкий поклон вам за труд, за то, что восстанавливали после Великой Отечественной войны наш регион, поднимая колхозы, возводя заводы, фабрики, социальную инфраструктуру. Благодаря вашему энтузиазму, терпению и стойкости сегодня Псковская область имеет возможность развиваться дальше. Для нас вы являетесь примером настоящего мужества, чести и гражданской ответственности», - сказал А. Турчак.

Он пожелал пожилым людям, ветеранам счастья, здоровья и благополучия, крепости душевных и физических сил.

Международный день пожилых людей 14 декабря 1990 года установила Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106. Сначала его стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. пишет сalend.ru.

По данным ООН, за последние десятилетия состав мирового населения резко изменился — с 1950 по 2010 год продолжительность жизни на общемировом уровне увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, по прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей.

В выступлении Генерального секретаря ООН говорится, что в Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, ООН призывает правительства, частный сектор, организации гражданского общества и всех людей планеты сосредоточить внимание на создании общества для всех возрастов, как это предусмотрено в Мадридском плане действий по проблемам старения и в соответствии с целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия, а также более масштабными глобальными целями в области развития. 

Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азербайджане, Белоруссии, Латвии, Молдове, на Украине. В Японии в третий понедельник сентября отмечают День почитания пожилых людей.

 

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