День музыки празднуется в мире сегодня

11:33, 01 октября 2017, ПАИ

1 октября в мире отмечается День музыки, пишет сalend.ru.

Праздник был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.

День музыки отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.

Музыка (от греческого musike, буквально — «искусство муз») — вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. С музыкой человечество знакомо с давних времен. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен. На рисунках изображены люди с музыкальными инструментами.

В 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань.