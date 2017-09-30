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Культура

День музыки празднуется в мире сегодня

1 октября в мире отмечается День музыки, пишет сalend.ru.

Праздник был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович. 

День музыки отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. Также проходят творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства в самых разных сообществах. 

Музыка (от греческого musike, буквально — «искусство муз») — вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. С музыкой человечество знакомо с давних времен. В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен. На рисунках изображены люди с музыкальными инструментами.

В 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. 

 

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