День Сухопутных войск отмечается сегодня в России

09:00, 01 октября 2017, ПАИ

1 октября отмечается День Сухопутных войск России. Он установлен соответствующим Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года, пишет сalend.ru.

История создания этих войск обращает началась в середине XVI века. 1 октября 1550 года царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор (Указ) «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который, по сути, заложил основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. А вскоре были предприняты меры и по комплектованию поместного войска, установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное время, организовано централизованное управление армией и ее снабжение.

Следующим этапом в развитии Сухопутных войск стали реформы Петра I. Согласно его указу «О приеме в службу солдат из вольных людей» с 1699 года стал действовать рекрутский принцип формирования войска, а после окончания Северной войны в России появилась регулярная армия. При Александре I, согласно его известному манифесту, было создано и министерство военно-сухопутных сил. Реформирование продолжил и Александр II, который ввел всеобщую воинскую повинность, реорганизовал структуру армии, способы комплектования и вооружение войск, а также систему подготовки военных кадров.

К концу XIX века весьма изменилась и техническая составляющая Сухопутных войск, в связи с развитием железнодорожного движения, воздухоплавания, авиации. После революции 1917 года развитие Сухопутных войск продолжилось в составе Рабоче-крестьянской Красной Армии. А в годы Великой Отечественной войны они сыграли решающую роль в победе над немецко-фашистскими войсками.

Официальное оформление Сухопутных войск как вида Вооруженных Сил СССР произошло в 1946 году, когда был сформирован орган управления – Главкомат Сухопутных войск. А первым главнокомандующим Сухопутными войсками был назначен маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Новый этап реформирования данного вида войск и всей российской армии начался после распада СССР.

Сегодня Сухопутные войска - самый многочисленный по боевому составу вид Вооруженных сил РФ. В них входят следующие рода войск: мотострелковые, танковые, инженерные, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО Сухопутных войск, разведывательные соединения и воинские части, войска радиационной, химической и биологической защиты, войска связи. Сухопутные войска РФ подчиняются Министерству обороны Российской Федерации.