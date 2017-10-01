Собирать шиповник и наблюдать за журавлями советует народный календарь

10:42, 01 октября 2017, ПАИ

1 октября по народному календарю наступил день Арины Шиповницы, сalend.ru.

В этот день отмечается память двух мучениц — Софии и Ирины, живших в Египте в III веке. Они были казнены во времена императора Аврелиана.

На Арину Шиповницу на Руси было принято сушить шиповник, и только собранные в этот день ягоды считались полезными. Плоды шиповника предки использовали и в кулинарных, и в лечебных целях. Например, из него готовили витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета.

Также на Арину наблюдали за журавлями. Если они начинали улетать в теплые края, то на Покров ждали первых серьезных морозов. Если журавлей в этот день видно не было, то считалось, что до Артемьева дня мороза не будет. Птицам, улетающим на юг, вслед кричали: «Колесом дорога!», — чтобы они по весне вернулись домой.

Всего в народном календаре три праздника, посвященных Арине. Люди говорили: «Три Арины в году живут». Первую Арину, апрельскую, называли «урви берега»; вторую, майскую, — «рассадница»; а третью — «шиповница» и «журавлиный лет». По этому дню судили о погоде 1 апреля. Кроме того, наблюдали: если бурьяны высоки — зимой будет много снега.