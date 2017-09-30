Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Псковская область вошла в ТОП-3 для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler Awards 2017. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат», которое проанализировало предварительные итоги интернет-голосования премии.
Псковская область с 16% голосов занимает второе место в номинации «Российский экскурсионный отдых». В первой пятерке также оказались Ленинградская (42% голосов), Московская (16%), Ярославская (14%) и Владимирская (12%) области.
Камчатка, Карелия и Алтайский край лидируют в номинации «Российский приключенческий отдых». Бурятия, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ в первых рядах в номинации «Российский этнический отдых».
Хакасия, Коми и Приморский край лидируют в номинации «Российский экологический отдых», Алтайский край, Краснодарский край и Республика Алтай - в номинации «Российский оздоровительный отдых».
Среди зарубежных направлений пляжного отдыха первое место занимает Греция, для семейного отдыха - Кипр, для экскурсионного - Италия, для горнолыжного - Австрия, для гастрономического и агротуризма - Грузия, для приключенческого - Аргентина, для оздоровительного - Израиль, для экзотического - Япония, а открытием года считают Китай.
Интернет-голосование премии National Geographic Traveler Awards 2017 проходит с 22 мая по 15 октября.