Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler

15:22, 30 сентября 2017, ПАИ

Псковская область вошла в ТОП-3 для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler Awards 2017. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат», которое проанализировало предварительные итоги интернет-голосования премии.

Псковская область с 16% голосов занимает второе место в номинации «Российский экскурсионный отдых». В первой пятерке также оказались Ленинградская (42% голосов), Московская (16%), Ярославская (14%) и Владимирская (12%) области.

Камчатка, Карелия и Алтайский край лидируют в номинации «Российский приключенческий отдых». Бурятия, Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ в первых рядах в номинации «Российский этнический отдых».

Хакасия, Коми и Приморский край лидируют в номинации «Российский экологический отдых», Алтайский край, Краснодарский край и Республика Алтай - в номинации «Российский оздоровительный отдых».

Среди зарубежных направлений пляжного отдыха первое место занимает Греция, для семейного отдыха - Кипр, для экскурсионного - Италия, для горнолыжного - Австрия, для гастрономического и агротуризма - Грузия, для приключенческого - Аргентина, для оздоровительного - Израиль, для экзотического - Япония, а открытием года считают Китай.

Интернет-голосование премии National Geographic Traveler Awards 2017 проходит с 22 мая по 15 октября.