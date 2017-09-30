В Великолукском районе состоялось воздвижение накупольного креста Успенского храма

15:37, 30 сентября 2017, ПАИ

В Великолукском районе состоялось освящение и воздвижение накупольного креста храма Успения Божией Матери села Успенское. Чин совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Как сообщили Псковскому агентству информации в местной епархии, на мероприятии присутствовали глава района Сергей Петров и глава Лычевской волости Любовь Никифорова.

Накупольный крест был изготовлен летом этого года на ОАО «ВОМЗ». В то же время было произведено оштукатуривание внутренней алтарной части храма с шпаклевкой, окраской стен, выполнена вычинка кладки фасадов верхней части храма.

Напомним, что каменный Успенский храм был выстроен в селе Успенском Торопецкого уезда (ныне это территория Великолукского района) в 1801 году, возобновлен в 1877 году. Храм строил местный помещик, прихожанин Александр Караулов на месте прежней сгоревшей деревянной церкви (точная дата постройки деревянного храма неизвестна, предположительно, 1727 год). Каменный храм строили торопецкие мастера из местного кирпича.

Предположительно, в 1930-е годы храм был закрыт и передан под клуб, а также использовался как склад. В 1946 году верующие села Успенское обращались в исполком Великолукского облсовета с ходатайством об открытии недействующей церкви, однако их заявление было отклонено в числе остальных.

К началу XXI века храм пришел в полуразрушенное состояние. В 2011-м по благословению митрополита Псковского и Великолукского Евсевия был создан Успенский приход и устроен молитвенный дом.

Восстановление храма местные жители начали в 2015 году после возрождения Великолукской епархии. За год они разобрали завалы и приступили к возведению новых стен. Кирпичная кладка на основном куполе, а также на крыше алтаря была заменена на новые каркасные конструкции.