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Экономика

УФАС возбудило дело в отношении ОАО «Псковская ГТС»

Псковское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Псковская ГТС». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием послужило заявление ООО «Телесети» - крупного оператора связи в городе Пскове, который оказывает населению услуги кабельного телевидения и имеет десять тысяч договоров с гражданами.

По договору, заключенному между ООО «Телесети» и ОАО «Псковская ГТС», оператор предоставляет во временное пользование места в кабельной канализации в  Пскове для прокладки кабелей пользователя. Цену договора устанавливает компанией «Псковская ГТС», зависит от типа кабеля и его диаметра. По мнению ООО «Телесети», ОАО «Псковская ГТС», как монополист, завышает цену на данный вид услуг.  

«Рассмотрение дела назначено на 23 октября. В управлении намерены разобраться: злоупотребляет ли своим доминирующим положением на рынке Псковская ГТС, какова должна быть цена аренды места в кабель-каналах, чтобы не страдал конечный потребитель, чтобы не росли цены на услуги кабельного телевидения в городе Пскове», - прокомментировала ситуацию руководитель Управления Ольга Милонаец.   

 

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