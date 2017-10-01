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Общество

Масштабная переброска подразделений ВДВ планируется в октябре

В октябре Воздушно-десантные войска России планируют провести масштабную переброску подразделений по воздуху на расстояние более 2000 километров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ходе реализации масштабного мероприятия боевой подготовки, после перелета на расстояния свыше 2000 километров, военнослужащие будут проводить десантирование парашютным способом в назначенные районы, после этого самолеты будут убывать в районы базирования.

В короткий промежуток времени самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) планируют перебросить и десантировать парашютным способом около 5000 военнослужащих ВДВ в северные и южные регионы страны. Для десантирования такого количества военнослужащих планируется одновременно применять около 30 самолетов ВТА ВКС России.

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