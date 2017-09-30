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Псковские шахматисты выступают на всероссийских соревнованиях среди учащихся сельских школ

В селе Кинель-Черкассы Самарской области стартовали всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности.  В состязаниях принимают участие и псковичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото pskovchess.ru

В этом году соревнования, которые за свою историю успели побывать и первенством России среди учащихся сельских школ, и открытым лично-командным первенством страны среди сельских юных шахматистов, и международным турниром, проходят в 15-й раз.

В этом году на соревнования приехали 182 юных сельских шахматиста из 19 регионов – Астраханской, Псковской, Свердловской, Томской и Ростовской областей, Карачаево-Черкесской республик, Алтайского и Красноярского края. Также здесь сыграют традиционные участники турнира — спортсмены из Татарстана, Башкортостана, Марий Эл и Удмуртии. Выступит и команда хозяев.

Фото pskovchess.ru

Псковскую область представляет победитель регионального командного первенства среди районов — сборная Псковского района. В ее состав вошли: Алина Смирнова (2007 года рождения), Марина Кузнецова (2005), Александр Николаев (2005), Арина Васильева (2002). Сопровождает команду педагог-организатор шахматного всеобуча Светлана Яковлева из Стремуткинской школы. «Псковская команда является единственной сборной, которая участвует в этом турнире на протяжении нескольких лет, среди команд сельских школьников Северо-запада России», - отметили в Федерации.

 

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