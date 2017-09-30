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Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017»

Гонщики из Санкт-Петербурга Сергей Круглов и Сергей Старостин пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017». Как сообщается в официальном акаунте гонки в социальной сети «ВКонтакте»,экипаж вылетел с трассы на скоростном участке №6. Их автомобиль ВАЗ-21083 врезался в дерево.

Авария петербургского экипажа. Фото из группы "PSKOV RALLY" в соцсети "ВКонтакте"

В результате гонщиков, которые после аварии находились в сознании, на двух автомобилях Скорой помощи доставили в Псковскую областную клиническую больницу.

Авария петербургского экипажа. Фото из группы "PSKOV RALLY" в соцсети "ВКонтакте"

Также стало известно, что перелом лопатки получил в аварии штурман из Москвы Алексей Селиванов. Ранее сообщалось, что на первом скоростном участке автомобиль москвичей Александра Русанова и Алексея Селиванова вылетел с трассы. Машина получила сильные технические повреждения и восстановлению не подлежит.

Последствия аварии московского экипажа

Отметим, что из стартовавших 69 экипажей финишировать смогли только 32. Среди тех, кто выбыл из борьбы, оказался и экипаж команды «Скобари». Пилота из Пскова Сергея Алексеева и штурмана из Нижнего Новгорода Екатерину Кожухарь, лидировавших в своём классе после первой секции, подвёл автомобиль. «Минус двигатель», - сообщил болельщикам в соцсетях Сергей Алексеев.

Ралли «Cupper Псков-2017» - это 18-й этап Кубка России по ралли, финал Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финальный этап Кубка региона.

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