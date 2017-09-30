Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»

23:53, 30 сентября 2017, ПАИ

Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017» в а 1. №2 абсолютном зачёте. Второе место заняли Сергей Вязович и Дмитрий Архемчик из Минска, третье - Дмитрий Воронов и Борис Какителашвили из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

В зачёте 1600Н «золото» взяли Сергей Терентьев и Сергей Бойкиня из Санкт-Петербурга.

В зачёте 2000Н победили петербуржцы Павел Козлов и Евгений Сапунов. На втором месте оказались Дмитрий Мячин (Калининград) и Александр Горланов (Псков).

В зачёте «Наша классика», который проводится только на псковских гонках и участвуют в нём отечественные автомобили с приводом на заднюю ось, лучшими были Владимир Степанов и Алексей Звонкин из Санкт-Петербурга.

Напомним, ралли «Cupper Псков-2017» - это 18-й этап Кубка России по ралли, финал Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли, Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» и финальный этап Кубка региона.

Участие в гонке приняли 69 экипажей. Финишировать смогли только 32 автомобиля.