В рамках операции «Отопительный сезон» в Усвятском районе прошел противопожарный рейд

11:55, 01 октября 2017, ПАИ

30 сентября в деревне Борновалово Усвятского района прошел рейд по предупреждению пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Профилактическая работа проводилась в рамках операции «Отопительный сезон». В ходе рейда сотрудники ведомства обошли 10 домовладений. С местными жителями были рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

Также в рамках месячника безопасности были проведены мероприятия на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту, подготовки к осенне-зимнему периоду. Были затронуты вопросы, касающиеся содержания, очистки земель, прилегающих к лесному фонду.