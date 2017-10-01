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Общество

В рамках операции «Отопительный сезон» в Усвятском районе прошел противопожарный рейд

30 сентября в деревне Борновалово Усвятского района прошел рейд по предупреждению пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

Профилактическая работа проводилась в рамках операции «Отопительный сезон». В ходе рейда сотрудники ведомства обошли 10 домовладений. С местными жителями были рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. 

Также в рамках месячника безопасности были проведены мероприятия на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту, подготовки к осенне-зимнему периоду.  Были затронуты вопросы, касающиеся содержания, очистки земель, прилегающих к лесному фонду.

 

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