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Общество

Разовый проезд в автобусах Пскова подорожал с сегодняшнего дня

С 1 октября проезд в автобусах Пскова подорожал на 1 рубль. За билет теперь придется заплатить 23 рубля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Стоимость проездных осталась прежней. Проездной для организаций стоит 1050 рублей, для студентов Псковских вузов дневной формы обучения, а также для курсантов псковского филиала Академии ФСИН России - 750 рублей, для школьников - 700 рублей, для граждан - 950 рублей, льготный проездной - 650 рублей, пригородная карточка 3 зона - 3100 рублей, пригородная карточка 2 зона - 2000 рублей, пригородная карточка 1 зона - 1300 рублей.

Напомним, с 1 июня стоимость разового билета в городских автобусах уменьшилась на один рубль и составила 22 рубля. Снижение цены в «Псковпассажиравтотрансе» связывали с сокращением пассажиропотока в летний период.

 

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