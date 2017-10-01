Руководство Пскова пожелало пожилым людям долголетия

10:30, 01 октября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и и. п. главы администрации города Игорь Калашников поздравили представителей старшего поколения с Днем пожилых людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«У вас за плечами - долгий жизненный путь, наполненный созидательным трудом. Многие из вас продолжают трудиться, несмотря на возраст, кто-то находится на заслуженном отдыхе. Хочется, чтобы сегодняшний день все, кто к нему причастен, встретили в добром здравии и хорошем настроении, в кругу семьи и добрых друзей», - говорится в поздравлении.

И. Цецерский и И. Калашников пожелали, чтобы преклонные годы не становились поводом для уныния, жизненных сил, крепкого здоровья и долголетия.