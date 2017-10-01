0
10:50
Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь
09:50
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак
09:32
Разовый проезд в автобусах Пскова подорожал с сегодняшнего дня
15:22
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
10:51
Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре
08:57
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные
21:26
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
Еще новости
Общество

Руководство Пскова пожелало пожилым людям долголетия

Глава Пскова Иван Цецерский и и. п. главы администрации города Игорь Калашников поздравили представителей старшего поколения с Днем пожилых людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«У вас за плечами - долгий жизненный путь, наполненный созидательным трудом. Многие из вас продолжают трудиться, несмотря на возраст, кто-то находится на заслуженном отдыхе. Хочется, чтобы сегодняшний день все, кто к нему причастен, встретили в добром здравии и хорошем настроении, в кругу семьи и добрых друзей», - говорится в поздравлении. 

И. Цецерский и И. Калашников пожелали, чтобы преклонные годы не становились поводом для уныния, жизненных сил, крепкого здоровья и долголетия.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь
01 октября 2017
Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак
01 октября 2017
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак
Разовый проезд в автобусах Пскова подорожал с сегодняшнего дня
01 октября 2017
Разовый проезд в автобусах Пскова подорожал с сегодняшнего дня
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
30 сентября 2017
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре
30 сентября 2017
Температура воздуха на градус выше нормы ожидается в Псковской области в октябре
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные
30 сентября 2017
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечают православные
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
29 сентября 2017
Глава Пскова посетил праздник «Именины осени» в Детской деревне SOS-Псков
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 сентября 2017
Сессия Псковской городской Думы 29 сентября (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...