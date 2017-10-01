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Александр Котов: 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил старшее поколение с Днём пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«По доброй традиции 1 октября мы чествуем людей, за плечами которых большой жизненный и профессиональный путь. Ваш возраст – это опыт, знания, мудрость. На долю старшего поколения выпало немало трудностей и испытаний, но вы не потеряли оптимизм и веру в добро. Вы много работали, но сохранили энергию и трудолюбие. Вы не скупились на любовь и заботу, но с годами не исчерпали свою душевную щедрость, а приумножили её. Мы гордимся вами!» - сказал А. Котов.

Он пожелал пожилым людям здоровья, радости, благополучия и долгих счастливых лет жизни.

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