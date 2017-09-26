Одежду, косметику и шоколад украла женщина из магазина в Пскове

12:06, 01 октября 2017, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал женщину, которая совершила кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по региону получил сообщение, что из магазина на улице Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 43-летнюю гражданку, которая похитила с одежду, косметику и шоколад.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая доставлена в отдел полиции.