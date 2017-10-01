Радоваться успехам детей и внуков пожелала людям старшего поколения Елена Бибикова

12:48, 01 октября 2017, ПАИ

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова поздравила ветеранов войны и труда, людей старшего поколения, с Днем пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате члена Совета Федерации.

«В этот день мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых долгая жизнь с её радостями и трудностями, удачами и потерями. 1 октября - это особая дата, наполненная любовью и милосердием, призванная напомнить всем нам о неразрывной связи поколений, и дающая возможность каждому из нас выразить слова благодарности своим родным и близким за доброту, заботу и терпение», - сказала Е. Бибикова.

По ее словам, в настоящее время в Псковской области проживают более 210 тысяч пожилых граждан. Е. Бибикова отметила, что работа о ветеранах и пенсионерах, их социальном благополучии, здоровье и активном долголетии является одним из приоритетных направлений социальной политики государства и администрации региона.

«Дорогие представители старшего поколения! Благодарю за ваш вклад в развитие нашего края, воспитание подрастающих поколений, за терпение, любовь и добрые советы. Вы и сегодня продолжаете активно участвовать в общественной жизни, сохраняя духовно-нравственные и культурно-исторические традиции, помогая молодежи и словом и делом. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, душевной бодрости, благополучия и оптимизма! Пусть вас окружают любовь и забота близких, а недуги обходят стороной! Живите долго и счастливо, радуясь успехам детей и внуков!» - пожелала сенатор.