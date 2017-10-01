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Общество

2 октября температура воздуха в Псковской области ночью опустится до +1 градуса

В понедельник, 2 октября, температура воздуха в Псковской области ночью составит от +1 до +6 градусов Цельсия, а днём — от +8 до +13 градусов. В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями,  преимущественно без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в областном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данный Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в понедельник ожидается ветер южных направлений со скоростью 5-10 м/сек и высокое атмосферное давление.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

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