2 октября температура воздуха в Псковской области ночью опустится до +1 градуса

14:58, 01 октября 2017, ПАИ

В понедельник, 2 октября, температура воздуха в Псковской области ночью составит от +1 до +6 градусов Цельсия, а днём — от +8 до +13 градусов. В этот день в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили Псковскому агентству информации в областном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данный Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в понедельник ожидается ветер южных направлений со скоростью 5-10 м/сек и высокое атмосферное давление.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.